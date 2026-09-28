Coordinación entre Tamaulipas y el Gobierno Federal consolida proyectos clave de carreteras y servicios básicos

Al cumplir cuatro años de gestión, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reportó una inversión acumulada superior a los 21 mil millones de pesos en obra pública, cifra que prevé alcanzar entre 27 mil y 28 mil millones de pesos en 2026 y superar los 35 mil millones al término del sexenio.

De acuerdo con las cifras oficiales de la administración estatal, cerca del 95 por ciento de estos recursos se ha ejecutado mediante empresas constructoras tamaulipecas, con el objetivo de retener la derrama económica en la entidad y garantizar presencia de infraestructura en los 43 municipios del estado.

En el marco del programa Diálogos con Américo, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que la política estatal se coordina con el Gobierno de México y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer sectores clave como el carretero, hidráulico y educativo.

Cepeda Anaya destacó el impacto territorial de estas acciones al señalar que “estamos llegando a los 43 municipios del estado de Tamaulipas por cuarto año consecutivo. Eso es justicia social”, subrayando que este enfoque permite conectar a las comunidades con escuelas, centros de salud y mercados.

Entre los proyectos emblemáticos destaca la reactivación de la carretera Mante-Ocampo-Tula, obra que requirió la incorporación de especialistas en túneles para adecuar el proyecto ejecutivo. Adicionalmente, el estado destina 125 millones de pesos a la rehabilitación de la vía libre Mante-Ocampo para conservar una alternativa vial en óptimas condiciones.

A la par, las gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes permitieron la asignación de 2 mil millones de pesos federales para carreteras en 2026, una cifra histórica para la red federal en la región.

En materia hidráulica, avanza el acueducto de Ciudad Victoria con cerca de 2 mil millones de pesos de aportación federal y 700 millones de inversión estatal para obras complementarias y la planta potabilizadora. Asimismo, en infraestructura educativa se proyecta cerrar 2026 con más de 2 mil millones de pesos estatales, acumulando junto con la Federación más de 3 mil millones de pesos aplicados en escuelas y equipamiento durante el sexenio. A dos años de concluir el mandato, la autoridad estatal reafirmó su compromiso de mantener la ejecución de proyectos de alto impacto social en la totalidad del territorio tamaulipeco.