Caso Rocha Moya es un asunto político: Ricardo Monreal

Al pedir calma y esperar a que Fiscalía General de la República revise la petición del Departamento de Estado de Estados Unidos y se deslinden responsabilidades, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recordó el caso del general Cienfuegos, al asegurar que no se presentaron pruebas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Hoy, ante la ausencia de lo jurídico, es un asunto político; y hasta este momento yo no conozco ninguna prueba; no tengo conocimiento de prueba contundente sobre la culpabilidad de personas. Cuando las tenga, pasaré de considerarlo un asunto político a un asunto jurídico", argumentó en declaraciones a la prensa.

Posteriormente, en el mensaje de clausura del periodo ordinario de sesiones, el líder de la mayoría habló de la defensa de la soberanía que, remarcó, la presidenta lidera.

Argumentó que el actual es “un momento clave para demostrar que México no puede permitir injerencias groseras, intervenciones artificiales, acusaciones políticas. Este Congreso no puede sentirse tranquilo ni tampoco puede aplaudir ese tipo de agresiones contra nuestro país. No lo podemos admitir.

Y menos admitimos acusaciones partidistas contra gobernadores. Tenemos que esperar que la Fiscalía General de la República decida, de acuerdo con la ley y el Derecho, lo que proceda”, reviró Monreal en referencia a la advertencia de los panistas de que impulsarán juicio político contra el gobernador Rocha.

Nosotros nos mantendremos incólumes frente a la defensa de la soberanía del país. No nos asusta, nos amedrenta ninguna nación por poderosa que sea. México es mucho país. Y su gente va a defender con todo cualquier agresión o cualquier intento de amenaza que se cierne sobre nosotros”, arengó el morenista.

Van a conocernos quienes intenten hacerlo, porque México es único y México es extraordinario. Y no habrá mexicano que no defienda su patria y su país, su suelo y su sangre, no habrá mexicano y mexicana que se quede al margen de la defensa de nuestro país, no lo habrá, se los aseguro”, expuso Monreal.

Oposición pide al gobierno atender gravedad del caso

La oposición en la Cámara de Diputados llamó al gobierno federal a pronunciarse sobre las graves acusaciones del Departamento de Estado y a colaborar en las investigaciones, anteponiendo los intereses del país y no los del gobernador de Sinaloa y otros funcionarios señalados.

En declaraciones a la prensa por separado, legisladores del PAN; PRI y MC pidieron a la presidenta Clauda Sheinbaum no minimizar el caso y separar al mandatario estatal en Sinaloa, Rubén Rocha.

Durante la sesión, al concluir el periodo ordinario de sesiones, el coordinador de la bancada panista, José Elías Lixa, advirtió: “Iremos a exigir que Rocha Moya abandone el gobierno de Sinaloa”.

Antes, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) se refirió desde la tribuna al caso, anunciado que su partido presentará una solicitud de juicio en contra del mandatario estatal.

Cuestionado por la prensa, el vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional, Federico Doring, consideró que sería un grave error del gobierno anteponer los intereses partidistas a los del país.

Sí están muy contentos con las cortes en contra de García Luna, pues ¿le van a regatear la justicia a las cortes contra los narcos del bienestar? ¿Va a colaborar el país o va a poner en riesgo los empleos, su tratado comercial y la relación con Estados Unidos? Dicho de otra forma, presidenta Sheinbaum, no se equivoque. Rubén Rocha, no es más importante que mantener la relación con Estados Unidos", expuso el panista.

El coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, afirmó en entrevista que el gobierno debe pronunciarse sobre las graves acusaciones, "en lugar de distraer la atención, con temas como el de la gobernadora Maru Campos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es salir a aclarar lo que está pasando”.

A la pregunta expresa, el líder de los priistas respondió: “Yo creo que el Gobernador debería pedir licencia”.

El diputado Mario Zamora, candidato a la gubernatura sinaloense en las elecciones de 2021, en las que según la denuncia del Departamento de Estado participaron los chapitos en favor del gobernador Rocha, recordó que entonces ningún abogado quería participar en la denuncia de los hechos que la oposición afrontó.

Fuimos a la OEA, ahí está documentado, nunca lo hemos dejado de decir. Y bueno, qué triste que hoy sea otro país el que señale este tipo de cosas. Pero no vamos a prejuzgar que se investigue y que se sancione a quien se tenga que sancionar”, comentó el diputado sinaloense.

Por otra parte, la jefa de la bancada naranja, Ivonne Ortega, planteó que “Rocha Moya no debe seguir siendo gobernador: debe deslindarse del cargo, someterse a la justicia y probar su inocencia como cualquier mexicano”.

Dijo la líder parlamentaria de MC en San Lázaro que el gobierno de México debe tomar acciones al respecto, que se proceda conforme a derecho y no se proteja a nadie.

Este es un hecho histórico y no debe quedar como antecedente de impunidad. México y Sinaloa no merecen esto”, comentó Ivonne Ortega.

jcp