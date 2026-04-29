Detienen a otros cuatro implicados en narcobloqueos en Nuevo León

Con la reciente captura de cuatro personas más, hasta el momento suman 10 los detenidos por su presunta participación en los bloqueos carreteros registrados el lunes en la Carretera a Reynosa, en Nuevo León.

Los bloqueos se registraron el lunes tras la detención de un objetivo prioritario en el vecino estado de Tamaulipas.

Elementos de Fuerza Civil ejecutaron este miércoles la captura de cuatro personas más en el municipio de General Bravo tras el reporte de seis capturadas en China ayer martes.

En el operativo les fueron aseguradas armas, cargadores y cartuchos, así como drogas Foto: Especial

Esta detención se realizó en la colonia Parque Bicentenario donde se ubicó a los sospechosos.

Los ahora detenidos fueron identificados como: Adán “N”, de 24 años; Hazar “N”. de 25 años, Alexis “N”, de 28 años y Linda “N”, de 22 años.

En el operativo les fueron aseguradas armas, cargadores y cartuchos hábiles, así como dosis de droga, equipo de radiocomunicación y diverso equipo presuntamente utilizado en actividades ilícitas.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) donde continuará con las investigaciones correspondientes.

JCS