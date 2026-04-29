Instituto Nacional de Pediatría estrena sala de hemodinamia

prc@gimm.com.mx

El Instituto Nacional de Pediatría (INP) puso en marcha su nueva sala de hemodinamia, la cual opera con tecnología de punta equiparable a hospitales de Estados Unidos y Europa.

Por tanto, a partir de ahora se ampliará la atención no solo para niños con padecimientos cardíacos, sino también para quienes presenten otras patologías con el incremento del número de procedimientos anuales, informó en entrevista con Excélsior, Carlos Alfonso Corona Villalobos, jefe del Servicio de Cardiología del INP.

Secretaría de Salud

Explicó que al año se realizan -en promedio- 180 procedimientos y con la nueva infraestructura se podrían lograr al menos 250.

“Este equipo nos permite realizar cateterismos cardíacos para corregir y estudiar algunos problemas cardíacos complejos, pero además también nos permite hacer otros procedimientos a cargo de otro grupo de médicos. Nos permite hacer este tipo de intervenciones sin necesidad de cirugía en el cerebro, en algunos vasos sanguíneos, en el hígado, y en otras regiones del cuerpo.

Secretaría de Salud

“También nos permite incrementar el número de niños que podemos atender. Específicamente para nosotros en cardiología pudiéramos incrementar hasta un 40% el número de cateterismos que ya estamos realizando”, detalló.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

El cardiólogo pediatra añadió que en México se estima que nacen entre 15 mil y 18 mil niños con problemas en la estructura del corazón.

Por lo cual, para beneficiar a pacientes con esta condición en el INP se busca aplicar procedimientos mínimamente invasivos, más precisos y más seguros que aumenten la expectativa de vida.

TECNOLOGÍA DE PUNTA Secretaría de Salud

Explicó que la precisión del software y hardware de última generación con la que ya se trabaja en la nueva sala de hemodinamia, permite corregir defectos como el conducto arterioso permeable que es la patología más frecuente en el país.

Y desde el punto de vista electrofisiológico se pueden hacer tratamientos de arritmias cardíacas sin el uso de radiación, además de otros procedimientos de mayor complejidad.

Secretaría de Salud

“Con este equipamiento podemos hacer procedimientos mucho más complejos como la colocación de stents en conductos arteriosos en niños con cardiopatías muy complejas que no tienen suficiente sangre en los pulmones.

“Y recientemente hemos estado haciendo desde los últimos cuatro o cinco años la colocación de válvulas por vía percutánea, o sea válvulas por vía de cateterismo sin que los niños tengan una cirugía de corazón abierto”, expuso el jefe del Servicio de Cardiología del INP.