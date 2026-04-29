Instalan Comisión Permanente sin senador Inzunza, acusado por EU

Fue instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que estará en funciones durante el receso de la Cámara de Diputados y el Senado, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto.

No obstante que el senador Enrique Inzunza Cázarez, integra el tercer lugar en la integración de este cuerpo legislativo, conformado por senadores y diputados, no acudió a rendir protesta al Salón de la Comisión Permanente en el Senado.

Luego de que fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de realizar actividades relacionadas con el narcotráfico para la facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa, Inzunza Cázarez se mantiene no visible desde el mediodía, pese a que en la mañana pasó lista al inicio de la sesión del Senado.

La secretaria de mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Verónica Camino, pronunció el nombre del senador Inzunza que fue señalado por una Fiscalía en Nueva York, Estados Unidos, de colaborar con el Cártel de Sinaloa, pero el legislador no se presentó la sesión de instalación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalados de usar sus cargos para beneficiar a esa organización del crimen organizado, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez .

Como senadores titulares de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del grupo de Morena están Laura Itzel Castillo, Verónica Camino Farjat, Enrique Inzunza Cázares, Óscar Cantón Zetina, Homero Davis Castro, Julieta Andrea Ramírez, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Martina Kantún Can y Ana Lilia Rivera.

Del lado del PAN están los senadores Enrique Vargas del Villar, Mayuli Latifa Martínez Simón y Lilly Téllez. Del lado del Partido Verde, Juanita Guerra Mena y Jorge Carlos Ramírez Marín. Del PRI se tiene a Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños. Por el PT está la senadora Lizeth Sánchez García y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Por lo que corresponde a los diputados, de Morena que integran la Comisión Permanente están Gabriel García Hernández, Alma Lidia De La Vega, Arturo Ávila, Margarita Corro, Joaquín Zebadua, María del Rosario Orozco, Alberto Maldonado, Beatriz Andrea Navarro Pérez, Gabino Morales y Yoloczin Lizbeth Domínguez.

Los diputados del PAN son Kenia López Rabadán, Verónica Pérez Herrera y Marcelo Torres Cofiño. Del PVEM aparecen Cindy Winkler Trujillo y Marco Antonio de La Mora. Del PT es Reginaldo Sandoval Flores y Mary Carmen Bernal. Del PRI, Rubén Moreira y de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez Reyes.