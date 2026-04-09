Convivencia en fraccionamiento termina con tres muertos; dos mujeres y un hombre

Tres personas murieron la tarde de este jueves tras un ataque armado ocurrido al interior de un domicilio en el fraccionamiento San Isidro, en el municipio de Tlanalapa, en Hidalgo, donde se realizaba una reunión, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, las víctimas son dos mujeres y un hombre, quienes fallecieron a consecuencia de disparos de arma de fuego. El incidente se registró durante una convivencia, aunque hasta el momento no se han precisado las causas que originaron la agresión.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Tlanalapa, que derivó en la detención de cinco personas —tres hombres y dos mujeres— presuntamente vinculadas con el ataque.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre el posible móvil del crimen.

Asesinan a tres hombres en motel

Por JC Segundo

Un ataque armado en el interior de un motel ubicado en San Francisco Lachigoló, distrito de Tlacolula, Oaxaca, dejó tres hombres muertos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció una sólida línea de investigación e identificó a dos autores materiales.

Los trabajos de la Fiscalía de Oaxaca apuntan a que los responsables forman parte de una célula delictiva que opera en la zona donde ocurrieron los hechos, por lo que se reforzó el cerco de seguridad con apoyo del Gabinete de Seguridad.

Derivado de estos hechos, en el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de los tres hombres, quienes presentaban lesiones por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte, el ataque ocurrió al interior de un motel situado a la altura de la carretera Federal 190, por lo que la Fiscalía tomó conocimiento del caso y desplegó un equipo multidisciplinario encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Unidad de Alto Impacto de Valles Centrales, quienes realizan las diligencias periciales y ministeriales correspondientes.

La Fiscalía de Oaxaca informó que emplea diversas técnicas de investigación ministerial para fortalecer las indagatorias y lograr la detención de los responsables, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

jcp