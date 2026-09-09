Beltrones llama a la oposición a vigilar el 100% de las casillas en 2027

El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, hizo un llamado a todos los partidos de oposición y asociaciones civiles del país para que, en las elecciones intermedias de 2027, exista una organización para vigilar el 100 por ciento de las casillas, al advertir que Morena puede manipular el voto con programas sociales y señalar a un Tribunal Electoral omiso, como ya se vio en los comicios de 2024.

Beltrones propuso una alianza de oposición para competirle a Morena y sus aliados en 2027, al advertir que, sin acuerdos, México lo va a lamentar: "Veo al país sufriendo".

"Es imposible cerrar los ojos y decir no se necesita que vayamos juntos a una competencia electoral ante lo que puede ser el manejo de una elección en donde siempre se truquea, ya sea a través de programas sociales que se están haciendo valer como electorales o con autoridades electorales que le dieron el 19 por ciento más de la votación al partido gobernante y sus aliados", dijo Beltrones Rivera en entrevista.

En ese contexto, dijo que desde su escaño como senador independiente continuará buscando diálogo y acuerdos con todas las fuerzas políticas rumbo a las elecciones de 2027, poniendo énfasis en la vigilancia del 100 por ciento de las casillas, algo que el PRI, el PAN o MC no hicieron en 2024.

"Mínimamente ocupamos generar un frente para vigilar las casillas para evitar que se cometa una alteración de los resultados electorales. Si los partidos no son capaces de poder unirse, de hacer un frente para competir, mínimamente que lo hagan para vigilar las elecciones", sostuvo Beltrones.

El país está urgido de acuerdos en este momento y, si no los hay, México en su conjunto lo va a lamentar, argumentó el legislador sonorense.

"Veo a México sufriendo" por falta de diálogo, por falta de acuerdos y con un gobierno intolerante que no le interesa saber qué piensan las oposiciones, que destruyó instituciones que daban contrapeso al Ejecutivo y a un Poder Judicial que hoy en día difícilmente se le puede tener confianza en la impartición de justicia.

"Mientras no se dialogue en la construcción de acuerdos de cómo superar cada uno de los temas que están afligiendo a la población y a México en su conjunto, no vamos a encontrar una solución", manifestó.

Resaltó que la tarea que se tiene para 2027 es regresarle al país la gobernabilidad y la convivencia entre los mexicanos, dejando atrás la división y polarización que hoy tienen hartos a muchos mexicanos y que son un obstáculo para el crecimiento económico y la convivencia política.