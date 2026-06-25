Contaminación de hidrocarburo afecta anidación de tortugas en Catemaco

La contaminación de hidrocarburo afecta la anidación de tortugas en Catemaco, Veracruz.

"Estamos en la playa Carrizal que forma parte del campamento tortuguero de Capulteol, que tiene siete kilómetros de largo y la afectación es que por la presencia de hidrocarburo y basura, básicamente plásticos y vidrios, pues es más difícil el proceso de anidación”, señaló Joselito Zacarías, director de Medio Ambiente de Catemaco.

Llegar a playa Carrizal no es sencillo, toma una hora y media desde Catemaco, por un sinuoso y pequeño camino de terracería.

Este es un espacio donde las cinco especies de tortugas; lora, verde, carey, caguama y laud, han encontrado un espacio adecuado para desovar.

Hoy este espacio está en riesgo; se puede observar en la arena las huellas de las tortugas, desde la orilla de la playa y cómo se adentran en la arena, buscan un espacio óptimo para poner sus huevos, y al no encontrarlo, regresan al mar.

O ponen sus huevos donde no corresponden, lo cual implica un riesgo para la eclosión y las tortuguitas", dijo Joselito Zacarías.

Se pueden observar algunos nidos de tortuga entre manchas de hidrocarburo, o rodeados de basura plástica, y esto podría tener consecuencias negativas para las crías.

"Puede ser que queden atrapadas con el hidrocarburo, la basura que obviamente está regada en la playa y que ya no lleguen al mar como tal, lo otro es que también pueden consumir los pequeños restos de hidrocarburo que hay ahí y les va a provocar la muerte a largo plazo”, afirmó el funcionario.

Pero la parte más preocupante son las pequeñas partículas; el hidrocarburo se ha ido descomponiendo hasta dejar tras de sí diminutos puntos negros, que se combinan con la arena, pero que, de acuerdo con Zacarías, pueden afectar a toda la fauna de la zona, sobre todo crustáceos y especies endémicas.

Hasta el momento, las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) no han dado seguimiento a la afectación de este sitio, tampoco ha habido más brigadas de limpieza salvo las que se hicieron las primeras semanas de marzo.

Temen que este paraíso para la anidación de tortugas, se vea afectado severamente, por las consecuencias del derrame y la contaminación plástica.