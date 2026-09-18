La Constitución protege la propiedad: Concanaco

México es una economía de libre mercado donde se debe proteger la propiedad privada conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

El pronunciamiento se da luego de que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, propuso recuperar empresas privatizadas de sectores como la banca, las navieras, la aviación, el turismo y los ferrocarriles para que vuelvan a manos del Estado.

"Evidentemente estamos en una economía de libre mercado en donde se tiene que proteger la propiedad privada y, cuando hay cuestiones de interés nacional, tienen que estar plenamente justificadas", afirmó el líder del comercio organizado.

De la Torre de Stéffano recordó que la ley y la Carta Magna establecen con claridad los márgenes de actuación respecto al interés nacional y la propiedad privada.

El mandatario estatal consideró previamente que la expropiación no debería considerarse una "palabra maldita", sino un recurso a ejecutar cuando sea necesario.

No creo que me alcance el tiempo como para poder expresar esto en términos reales, qué garantizaría la expropiación, y no es palabra maldita; habría que expropiar cuando llegue el momento y el perjuicio sea para la sociedad. Me parece que sí sería muy importante, no solo en las navieras; si nos fuéramos quitándole todo lo que privatizaron, que poco a poco volvieran los bancos a ser nacionales, volvieran, como lo estamos haciendo, los ferrocarriles a ser nacionales", expresó la víspera el gobernador.

La postura del dirigente empresarial coincidieron con las inquietudes del sector privado, donde inversionistas advirtieron que los proyectos hoteleros e inmobiliarios requieren años para recuperar capital, por lo que este tipo de declaraciones elevan la percepción de riesgo.

"Los proyectos necesitan terrenos, permisos, derechos de vía, autorizaciones ambientales, financiamiento y contratos que permitan calcular los riesgos durante décadas. Por ello, cualquier señal de que el Estado podría recuperar activos privados mediante mecanismos extraordinarios puede convertirse en un elemento adicional dentro de la evaluación de riesgo de una inversión", señalaron representantes del sector.

Marco constitucional de la propiedad

El derecho a la propiedad privada en México se encuentra garantizado en el Artículo 27 constitucional, el cual establece que la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares.

La nación, como titular originario, otorga el derecho de propiedad privada a particulares, mientras que el Estado solo puede realizar expropiaciones por causa de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización.

A la par, la Constitución faculta al Estado a imponer modalidades a la propiedad privada y regular el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio social, bajo un marco legal al que se apegan las legislaciones locales para coordinar la coexistencia de la propiedad pública, privada y social.