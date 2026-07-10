Consolida el INAH rescate histórico: repatrian más de 17 mil bienes culturales

El Gobierno de México ha alcanzado una cifra histórica en materia de preservación del patrimonio nacional al concretar la repatriación de 17 mil 878 bienes culturales desde el inicio de la administración de la Cuarta Transformación. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un total de 3 mil 716 piezas arqueológicas e históricas han sido recuperadas exclusivamente durante el periodo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual comprende un año y nueve meses de gestión.

Durante su intervención en la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó el valor de justicia social que representa este programa de rescate patrimonial. Al respecto, la mandataria federal detalló la trascendencia de este retorno institucional hacia las distintas regiones del territorio de la república: “Hay algunas piezas que se han regresado a sus comunidades de origen”. Con esta política de restitución identitaria, el Estado mexicano busca revertir los efectos del despojo cultural en diversos sectores de la población.

El esfuerzo bilateral ha sido la clave para agilizar la entrega de los vestigios. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, puntualizó que la recuperación de los bienes culturales se realiza mediante un trabajo de coordinación estratégica junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fundamentándose en una política exterior que suma alianzas internacionales para combatir de forma frontal el tráfico ilícito del patrimonio histórico de la nación.

Por su parte, el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, expuso datos que demuestran la efectividad de la estrategia actual frente a las administraciones pasadas. El funcionario federal destacó que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han repatriado diez veces más objetos culturales que lo ejecutado durante la administración sexenal de Enrique Peña Nieto, y un 68 por ciento más que lo realizado con Felipe Calderón.

El desglose estadístico revela que 14 mil 162 posesiones históricas fueron devueltas al país en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el balance institucional establece que, desde el año 2024 hasta la fecha actual, las naciones que han registrado un mayor volumen de retorno de objetos hacia el suelo mexicano son Estados Unidos con un total de 3 mil 369 piezas, seguido por Italia con 174, Canadá con 133, Francia con 19 y finalmente España con siete objetos entregados.

En concordancia con estos logros, las autoridades celebraron la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana tras permanecer cerrado al público durante 20 años. Este primer museo de sitio de la zona arqueológica requirió una inversión pública de 7 millones de pesos destinados a labores de restauración arquitectónica y renovación de su proyecto museográfico. Desde el pasado 9 de junio, el recinto exhibe 174 piezas de las cuales el 80 por ciento nunca se había mostrado, acumulando a la fecha un total de 25 mil 15 visitas.