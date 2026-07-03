Congreso de Tlaxcala reconoce trayectoria de periodista de Grupo Imagen

El Congreso de Tlaxcala otorgó la Presea "Miguel N. Lira" a la periodista y corresponsal de Grupo Imagen, Miriam Bueno, por 33 años de trayectoria en medios de comunicación, 27 de ellos en medios nacionales.

La Unión de Periodistas de Tlaxcala y el Consejo de Medios de Comunicación fueron quienes postularon a la periodista para que el poder legislativo local reconociera su trayectoria.

Miriam Bueno agradeció la distinción a los diputados de Tlaxcala y aseguró que los periodistas son los verdaderos aliados de la ciudadanía, ya que con su trabajo visibilizan los problemas sociales y dan voz a quienes no han sido escuchados.

La presea "Miguel N. Lira" honra la memoria del ilustre escritor, periodista y político tlaxcalteca. Especial

La Presea "Miguel N. Lira" es el máximo reconocimiento que recibe un periodista en el estado, en el marco del Día del Periodista en Tlaxcala.