Congreso de Tlaxcala reconoce trayectoria de periodista de Grupo Imagen
La Presea "Miguel N. Lira" fue entregada a la reconocida comunicadora Miriam Bueno
El Congreso de Tlaxcala otorgó la Presea "Miguel N. Lira" a la periodista y corresponsal de Grupo Imagen, Miriam Bueno, por 33 años de trayectoria en medios de comunicación, 27 de ellos en medios nacionales.
La Unión de Periodistas de Tlaxcala y el Consejo de Medios de Comunicación fueron quienes postularon a la periodista para que el poder legislativo local reconociera su trayectoria.
Miriam Bueno agradeció la distinción a los diputados de Tlaxcala y aseguró que los periodistas son los verdaderos aliados de la ciudadanía, ya que con su trabajo visibilizan los problemas sociales y dan voz a quienes no han sido escuchados.
La Presea "Miguel N. Lira" es el máximo reconocimiento que recibe un periodista en el estado, en el marco del Día del Periodista en Tlaxcala.