Confirman apertura de exportación de ganado por Sonora y Chihuahua

Al considerar que las entidades de Sonora y Chihuahua son las regiones fronterizas con menor riesgo respecto a la propagación de la plaga del gusano barrenador, debido a sus sistemas de inspección y control sanitario, Brooke L. Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura en Estados Unidos, confirmó que el 24 de agosto se reabrirá la frontera a la exportación del ganado mexicano desde Agua Prieta hacia Douglas, Arizona.

La funcionaria de la administración del presidente Donald Trump visitó la cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, donde se reanudará este comercio que lleva más de un año clausurado por la plaga del gusano barrenador del ganado que ha sido detectada en 20 entidades del país, así como en Texas y Nuevo México en los Estados Unidos.

Parada junto a la puerta en el muro fronterizo, que se abrirá el 24 de agosto para dejar pasar las primeras cabezas de ganado de exportación, la secretaria del USDA, dijo que posteriormente se contempla la reapertura de otros puntos de entrada: entre ellos Santa Teresa y Columbus, Nuevo México, aunque todavía no se han establecido fechas exactas para esos cruces.

Sonora y Chihuahua fueron considerados por Estados Unidos como los estados mexicanos de menor riesgo respecto al gusano barrenador, debido a sus sistemas de inspección y control sanitario.

El ganado que ingrese a Estados Unidos estará sujeto a inspecciones y medidas sanitarias adicionales para evitar que el parásito vuelva a propagarse, entre los protocolos destaca, además del baño por inmersión en una solución con ivermectina, la utilización de perros entrenados en olfatear la plaga.

La reapertura del comercio de ganado en pie mexicano representa un cambio importante porque Estados Unidos había suspendido las importaciones debido a la expansión del gusano barrenador.

La reapertura se da pese a que Estados Unidos también ha registrado casos recientes de la plaga en Texas y Nuevo México.

Esta misma semana comenzó en Chihuahua la liberación de millones de moscas estériles, producidas en una planta en Chiapas, para contener el avance de la plaga.