Confirman 4 muertos tras naufragio en Zimapán; sigue búsqueda de cuerpos

Aunque continúa la búsqueda de los cuerpos, el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres, informó que el saldo por la volcadura de una embarcación utilizada como transporte acuático en la presa Zimapán, en los límites entre Querétaro e Hidalgo, es de cuatro personas fallecidas.

De acuerdo con el funcionario, la lancha involucrada operaba de manera habitual como una especie de “taxi acuático” y tenía capacidad para seis pasajeros; sin embargo, al momento del incidente transportaba a nueve personas, incluido el operador.

Tras el naufragio, dijo, únicamente cinco ocupantes lograron ponerse a salvo, mientras que cuatro personas desaparecieron en el agua. Hasta el momento, uno de los cuerpos ya fue localizado y recuperado por los equipos de rescate.

El funcionario detalló que la embarcación realizaba recorridos desde territorio hidalguense cuando ocurrió el accidente. Desde las primeras horas se desplegó un operativo conjunto en el que participan especialistas en rescate acuático de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, así como elementos del cuerpo de rescate acuático del municipio de El Marqués.

Las labores se han complicado debido a las características de la zona donde se hundió la lancha, ya que se trata de un punto con profundidades estimadas de entre 70 y 80 metros, lo que dificulta las maniobras de localización.

Los equipos de emergencia continuarán trabajando mientras las condiciones de luz y clima lo permitan. En caso de no lograr recuperar los cuerpos restantes durante la jornada, las operaciones se reanudarán este viernes para continuar con la búsqueda de las tres víctimas que permanecen desaparecidas bajo el agua.