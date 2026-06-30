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Se confió del piloto automático: Tesla se estrella y vuelca en Nuevo León

Al sitio acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los daños ocasionados al poste.

Por: Aracely Garza

Elementos de Protección Civil de Nuevo León detallaron que el automóvil compacto golpeó de lleno un poste de concreto de la CFE.Cortesía

Un hombre terminó con su vehículo Tesla volcado e impactado contra un poste cuando circulaba, según su versión, con el sistema de piloto automático activado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El accidente ocurrió este martes sobre la avenida José Vasconcelos, en el cruce con Montes Urales, en la colonia Residencial San Agustín Primer Sector, en ese municipio.

Protección Civil de Nuevo León informó que atendió el percance, en el que estuvo involucrado un vehículo Tesla color negro.

“El conductor refiere que circulaba utilizando el piloto automático, perdió el control e impactó contra un poste de concreto, el cual sufrió desprendimiento parcial”, detalló la dependencia.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no resultó lesionado.

Al sitio acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los daños ocasionados al poste.

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