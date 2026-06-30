Sin bolsas ni respeto: así trasladó la Fiscalía de Tlaxcala cuatro cuerpos

Una ola de indignación y críticas en redes sociales provocó la actuación de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, luego de que fuera captado trasladando los cuerpos de cuatro personas fallecidas en un accidente vial.

El traslado ocurrió la tarde de este martes, tras un choque registrado por la mañana en la carretera federal México–Veracruz. De acuerdo con denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los peritos forenses presuntamente omitieron los protocolos establecidos al no colocar los cuerpos en bolsas para cadáveres.

Ante la aparente falta de este material, se observó que la unidad oficial dejó rastros y escurrimientos de sangre durante el traslado, lo que generó el rechazo de automovilistas y transeúntes.

Usuarios de redes sociales y colectivos cuestionaron la actuación de las autoridades y señalaron una presunta falta de sensibilidad y respeto hacia las víctimas y sus familiares.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala no ha emitido un pronunciamiento ni una explicación sobre las condiciones en que se realizó el traslado o sobre un posible desabasto de insumos.