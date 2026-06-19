Conductor atropella a fanáticos que  vandalizaban su 'troca' en Chihuahua

El conductor de una ‘troca’ atropelló a varios fanáticos de futbol en la ciudad de Chihuahua, quienes festejaban en las calles el triunfo de la selección mexicana ante Corea del Sur e intentaron desestabilizar dicho vehículo levantándonos violentamente.

Así festejaban el triunfo de México Especial

Los hechos se dieron cerca de la medianoche sobre la avenida Universidad en la Glorieta de Pancho Villa donde se concentraron miles de fanáticos obstruyendo la circulación.

Así festejaban el triunfo de México Especial

El hombre intentó cruzar entre la multitud, pero varios fanáticos lo impidieron parándose enfrente, mientras otros intentaron volcar la troca balanceándola violentamente, lo que motivó la reacción del conductor para huir, atropellando a varios aficionados.

La policía logró detener al conductor y reportó 4 personas lesionadas, ninguna de ellas de gravedad.