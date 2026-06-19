Conductor atropella a fanáticos que vandalizaban su 'troca' en Chihuahua
El conductor intentó cruzar entre la multitud que festejaba el triunfo de la Selección Mexicana sobre la de Corea del Sur, hubo cuatro lesionados.
El conductor de una ‘troca’ atropelló a varios fanáticos de futbol en la ciudad de Chihuahua, quienes festejaban en las calles el triunfo de la selección mexicana ante Corea del Sur e intentaron desestabilizar dicho vehículo levantándonos violentamente.
Los hechos se dieron cerca de la medianoche sobre la avenida Universidad en la Glorieta de Pancho Villa donde se concentraron miles de fanáticos obstruyendo la circulación.
El hombre intentó cruzar entre la multitud, pero varios fanáticos lo impidieron parándose enfrente, mientras otros intentaron volcar la troca balanceándola violentamente, lo que motivó la reacción del conductor para huir, atropellando a varios aficionados.
La policía logró detener al conductor y reportó 4 personas lesionadas, ninguna de ellas de gravedad.