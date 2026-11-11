Condenan a 51 años de cárcel al feminicida de la Barbie Regia en Monterrey

Francisco “N” fue condenado a 51 años de prisión por el feminicidio de una mujer de 35 años, conocida como “La Barbie Regia”, ocurrido en octubre de 2024, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, obtuvo la sentencia condenatoria.

El juez emitió el fallo que sancionó al acusado por los delitos de feminicidio, robo de vehículo y robo.

Francisco se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal.

Sujeto sentenciado a 51 años de cárcel por el asesinato de la Barbie Regia Foto: Especial

Qué pasó el día del ataque contra la Barbie Regia

En octubre de 2024, el acusado ingresó al departamento de la víctima, ubicado en la colonia Leones, y la agredió con un cuchillo. De acuerdo con las autoridades, el agresor mantenía una relación de confianza y afecto con la mujer.

El hombre le causó múltiples lesiones y posteriormente la despojó de su teléfono celular para evitar que pudiera comunicarse y solicitar auxilio.

Después, el ahora sentenciado se apoderó de un vehículo propiedad de la víctima y huyó por calles del sector.

Al día siguiente, la mujer, quien vivía con su hijo, fue hallada sin vida con heridas producidas por un arma blanca.

Tras ser detenido en su domicilio, ubicado en Los Cavazos, en el municipio de Santiago, el presunto feminicida, quien trabajaba como conductor de una plataforma de transporte, declaró que cometió el robo con la intención de conseguir dinero para organizar una fiesta de cumpleaños para su hija.

¿Quién era ‘La Barbie regia’, influencer asesinada en Monterrey?

La mujer era una reconocida modelo de redes sociales, que mayormente se dedicaba a comercializar contenido digital para adultos en diversas plataformas, así como servicios privados de compañía.

También se hacía llamar “Ana Fabiola Mty” y solía compartir detalles de su día a día por medio de su cuenta de Instagram.

En su cuenta de X, la joven y madre de un niño se describió como empresaria, modelo, reina de belleza, católica y creadora de contenido.

De acuerdo a sus publicaciones en Instagram, era fiel seguidora de los Tigres.

El 14 de octubre de 2024 Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios en Nuevo León, dijo que el móvil del crimen fue el robo de pertenencias, pues Francisco “N” contactó a la víctima por redes sociales, por donde concretó una cita con ella, se ganó su confianza y, finalmente, pudo ingresar a su casa en la colonia Leones.

En su momento, el fiscal detalló que la función principal de "Francisco 'N' era dar también servicio de transporte a través de una plataforma y él se dedicaba a realizar robos o a quitar el dinero a víctimas. Él selecciona en este caso a la víctima para cometer un robo y motivo de esto, que es lo que podemos determinar del móvil, es decir, el robo de pertenencias y objetos de valor de la víctima.