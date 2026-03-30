Los condenan a 11 años de prisión por ataque armado contra policías de Durango

A más de 11 años de prisión fueron condenados cinco sujetos por haber participado en el ataque en contra de policías estatales y municipales en la Comarca Lagunera de Durango.

La Fiscalía General del Estado informó que los condenados son: José Roberto Castañeda Reyes, Luis Manuel Osvaldo Ramírez González y/o Francisco Javier Castañeda Covarrubias, Erick Rodríguez Ruelas, Francisco Edén Romero Marfileño, y Jorge Amaury Cano Moya.

Luego de que el Ministerio Público presentó las pruebas ante la autoridad judicial se obtuvo sentencia condenatoria de 11 años, 1 mes y 29 días de prisión, por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de policías estatales y municipales, en la región laguna.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2025 en Gómez Palacio, en la región laguna de la entidad, cuando los ahora sentenciados participaron en el ataque armado contra elementos policiales que se encontraban en un filtro de revisión.

Los condenados realizaron detonaciones de arma de fuego desde un vehículo en movimiento, el cual posteriormente fue abandonado en Torreón, Coahuila.

Tras las investigaciones se determinó que los involucrados formaban parte de una organización delictiva dedicada a planear y ejecutar ataques armados y con explosivos en la Comarca Lagunera, con el fin de sembrar temor y consolidar control territorial.

Por estos hechos, el órgano jurisdiccional impuso la pena referida, además del pago de una multa por 90 mil 514 pesos y 19 mil 500 pesos por concepto de reparación del daño para cada uno.

JCS