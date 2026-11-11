Concreta Alfonso Durazo acuerdos comerciales con Canadá

El Gobierno de Sonora concretó acuerdos estratégicos de colaboración con la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham) para atraer inversión y tecnología en sectores clave como minería, energías limpias, electromovilidad y formación de talento. Durante una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño junto con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, y el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, se estableció el Plan Sonora de Energías Sostenibles como la principal plataforma bilateral para captar capital verde, reforzando un entorno económico que ya posiciona a la entidad con más de 2 mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y exportaciones superiores a 28 mil 600 millones de dólares.

El encuentro enfatizó la relevancia del capital canadiense en la minería sonorense, destacando las operaciones de extracción de oro, plata y cobre de empresas como Álamos Gold, Agnico Eagle y First Majestic, las cuales dinamizan las comunidades rurales y serranas. Asimismo, se evaluó el potencial estratégico del cobre y el grafito de la entidad para fortalecer las cadenas de suministro de electromovilidad en América del Norte en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Respecto al compromiso de certidumbre jurídica y responsabilidad ambiental para los capitales internacionales, el mandatario estatal puntualizó la visión de su administración durante la sesión. “Tenemos que trabajar con los más altos estándares medioambientales a nivel mundial, porque no hay forma de que prosperen los proyectos de exploración y explotación minera si no tenemos a la comunidad de nuestro lado. Para mí es fundamental el apoyo a la inversión, porque la inversión genera empleo y es el empleo justamente remunerado lo que nos permite sustentar en el largo plazo una política de bienestar que es el objetivo fundamental de los gobiernos de la Cuarta Transformación”, expresó Durazo Montaño.