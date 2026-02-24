Concierto gratis de Carín León en el Circuito Nacional de Festivales de la Paz; ¿dónde y cuándo?

Este martes 24 de febrero de 2026, el gobierno de México por medio de la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció el Circuito Nacional de Festivales de la Paz, que tendrá lugar en Tijuana, Baja California.

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal reveló que el evento será inaugurado por un cantante que se ha convertido en uno de los principales representantes del regional mexicano.

En este caso, la titular de Cultura, mencionó que será Carín León, artista originario de Sonora, el cual actuará de forma gratuita en el arranque del ya mencionado Circuito Nacional de Festivales de la Paz.

Queremos anunciar a uno de los artistas mexicanos de regional que ha sido uno de los más importantes no solo en México, sino en el mundo, que no hace apología de la violencia, que hace canciones de amor, de muchísimo orgullo de nuestro país”, así fue la develación del nombre de Carín León.

Carin tiene más de 28 millones de escuchas y ha superado a muchos de los artistas internacionales. Cuartoscuro

¿Cuándo será el concierto de Carín León?

De acuerdo con el calendario de actividades del festival, el concierto inaugural masivo con Carín León se realizará en marzo de 2026, en Tijuana. La secretaria aprovechó el momento para destacar la trayectoria del sonorense, resaltando que éste tiene más de 28 millones de escuchas y ha superado a muchos de los artistas internacionales.

La secretaria de Cultura subrayó que el sonorense será el primer artista mexicano, y latino, que va a presentarse en la Esfera de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, “con lo cual, abre camino a los músicos mexicanos y latinos”.

¿Qué es el Circuito Nacional de Festivales de la Paz?

Curiel de Icaza explicó que el Circuito Nacional de Festivales de la Paz es un “circuito sin precedentes en el país”, que consiste en llevar festivales y conciertos gratuitos, de diversos géneros, a los 32 estados del país, dirigido principalmente para los jóvenes.

La idea principal, mencionó, es tener un alcance nacional, territorial y comunitario, que promueva la participación colectiva y el bienestar social. Explicó que el nuevo proyecto “se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión, acceso libre para todos y todas”.

¿Qué otras sedes tendrá el Circuito Nacional de Festivales de la Paz?

El festival no sólo estará presente en Baja California, sino que también visitará diversos estados del país en el 2026, con el fin de que los jóvenes de todo el país disfruten de esta nueva iniciativa impulsada por el gobierno de México encabezado por la presidenta Sheinbaum.

Sedes del Circuito Nacional de Festivales de la Paz:

Llegará a la Ciudad de México (CDMX), con un concierto de Jazz, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Después, se realizarán otros 2 eventos: uno en Oaxaca y otro más en CDMX.

Para abril de 2026, se tiene programados otros 3 conciertos más en Puebla, Aguascalientes y Ecatepec, Estado de México.

