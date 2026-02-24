GA-ASI anuncia el YFQ-42A Dark Merlin

Los dark merlins, halcones letales conocidos por su plumaje negro y por devorar a otros halcones como presa, suelen colaborar en grupo para maximizar su eficacia contra los objetivos. El Cornell Lab of Ornithology describe al merlin como un "halcón pequeño y feroz que utiliza ataques sorpresa" para abatir a su presa en vuelo. El dark merlin es originario del noroeste del Pacífico de Estados Unidos y suele migrar hacia el sur de California, donde los observadores de aves informan habitualmente de su presencia cerca del centro de fabricación del YFQ-42A en San Diego.

El libro de 1962 Profiles of the Future imaginó maravillas tecnológicas globales aún por cambiar el mundo, señalando que "cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia". No es casualidad que el nombre Dark Merlin también refleje la hechicería de Merlín de la leyenda artúrica, rindiendo homenaje a la nueva era, casi sobrenatural, del combate aéreo semiautónomo.

"Los dark merlins son máquinas de caza, construidas para la velocidad y la aerodinámica", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Acosan a otros halcones por diversión y se comen lo que cazan. El nombre resume perfectamente nuestro nuevo caza no tripulado".

El prefijo oficial "Y" de la Fuerza Aérea de Estados Unidos indica que las primeras aeronaves son modelos de prueba iniciales representativos de producción, mientras que la "F" indica caza y la "Q" indica aeronave no tripulada. Cuando los aviones entran en producción, eliminan la "Y"; por ejemplo, el YF-16 se convirtió en el F-16 con el apodo "Fighting Falcon". GA-ASI espera que su nuevo CCA pase a denominarse FQ-42A con el sobrenombre "Dark Merlin".

El Dark Merlin ha ido acumulando hitos y logros desde que GA-ASI fue seleccionada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en abril de 2024 para construir aeronaves de prueba representativas de producción para el programa CCA. En agosto de 2025, el YFQ-42A realizó el primer vuelo exitoso de un CCA para la Fuerza Aérea de EE. UU., y este mes llevó a cabo el primer vuelo de un CCA utilizando software de autonomía de misión. Entre estos hitos, GA-ASI ha construido y volado múltiples Dark Merlin, realizando despegues y aterrizajes autónomos con solo pulsar un botón y otros avances mientras el programa de pruebas continúa.

El YFQ-42A Dark Merlin es una plataforma CCA diseñada específicamente como parte de la inversión continua de GA-ASI en aeronaves de combate autónomas de próxima generación. El diseño modular del avión permite la rápida integración de sistemas de misión. La arquitectura de autonomía de GA-ASI, demostrada en múltiples pruebas de vuelo reales, proporciona la base para la colaboración hombre-máquina en escenarios de combate complejos.

GA-ASI lleva casi dos décadas construyendo y volando reactores no tripulados, comenzando con el MQ-20 Avenger armado y financiado por la propia compañía en 2008. La inversión continua en el Avenger sigue dando resultados, ya que la aeronave actúa habitualmente como sustituto de CCA para el desarrollo y prueba de autonomía avanzada tanto en programas gubernamentales como en proyectos de investigación y desarrollo financiados por la empresa. El reactor XQ-67A Off-Board Sensing Station de la compañía, desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ofrece un modelo de vanguardia para plataformas colaborativas autónomas con capacidades avanzadas de detección aérea y sirvió como prototipo volador para el YFQ-42A Dark Merlin.