Colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas en ejercicio conjunto de autonomía de GA-ASI y USAF

La prueba, que mostró la colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas (Manned-Unmanned Teaming) entre el F-22 y el MQ-20, aprovechó la autonomía y el enlace de datos táctico para permitir la coordinación entre ambas plataformas.

La misión incluyó una interacción operativa en vivo entre el MQ-20 y el F-22 como aeronave de mando, pilotada por un piloto humano a bordo, destacando la capacidad de recibir y ejecutar comandos de colaboración.

"Agradecemos la ejecución impecable de esta misión utilizando los sistemas autónomos avanzados del gobierno", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Esta demostración incluyó la integración de elementos de misión y la capacidad de la autonomía para utilizar sensores a bordo para tomar decisiones independientes y ejecutar comandos procedentes del F-22".

La demostración puso de relieve la colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas y la rápida integración de software entre el MQ-20 y el F-22, así como el uso de un enlace de datos táctico para la comunicación y coordinación entre plataformas militares. El MQ-20 intercambió mensajes con éxito con el F-22, y este pudo enviar comandos de autonomía al MQ-20 a través de la interfaz Autonodyne Bashi Pilot Vehicle Interface (PVI), dirigiendo al MQ-20 para ejecutar maniobras tácticas, ajustar puntos de ruta y realizar misiones de Patrulla Aérea de Combate (CAP) y tareas de enfrentamiento a amenazas aéreas.

Esta demostración resaltó el potencial de las aeronaves colaborativas de combate (CCA) para actuar como multiplicadores de fuerza de plataformas tripuladas, facilitando la cooperación entre sistemas autónomos y pilotos humanos. El reactor no tripulado MQ-20 Avenger de GA-ASI ha actuado como CCA sustituto durante más de cinco años, tanto antes como después de la llegada de las aeronaves específicamente diseñadas por GA-ASI, XQ-67A y YFQ-42A.