Llegan a Puerto Vallarta células de infantería de la Semar; reforzarán seguridad

Un contingente de 103 elementos de Infantería de la Armada de México (Semar), apoyados con camionetas tipo pick up, fue enviado a Puerto Vallarta, Jalisco, para reforzar las tareas de seguridad tras los disturbios atribuidos a células delictivas, desencadenados luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El despliegue naval incluye patrullajes coordinados por mar, aire y tierra. Personal de la Secretaría de Marina realiza recorridos de vigilancia con embarcaciones, aeronaves y unidades terrestres, con el objetivo de restablecer el orden y prevenir nuevos actos violentos.

Elementos de la Semar llegan a Puerto Vallarta en el buque 'Usumacinta'. Especial

De acuerdo con la información oficial, los efectivos arribaron a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), que atracó en el muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Puerto Vallarta. La presencia de este personal, señaló la institución, responde al compromiso de proteger la paz y la seguridad de la población.

El contingente naval tiene como misión reforzar la vigilancia ante los daños registrados en comercios, establecimientos y bienes en la vía pública de diversas colonias del puerto turístico por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en reacción al operativo contra El Mencho en Tapalpa.

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Cuartoscuro

El ARM “Usumacinta”, adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico con base en Manzanillo, Colima, está destinado al transporte marítimo militar y al apoyo logístico en operaciones y emergencias.

La embarcación puede trasladar dos compañías anfibias con su equipo completo, hasta 18 vehículos de asalto anfibio y cerca de 2,000 toneladas de carga. Además, dispone de cubierta de vuelo con capacidad para operaciones de helicópteros.

De manera paralela, el mando naval mantiene el despliegue de unidades marítimas, aéreas y terrestres para fortalecer la seguridad en la zona y contribuir a la protección de habitantes y visitantes.

Reproducir

vjcm