Conalep y TecNM firman convenio para egresados

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó sobre la firma de un convenio general de colaboración entre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Este acuerdo histórico establece las bases pedagógicas, normativas y operativas necesarias para garantizar el libre tránsito académico de los estudiantes desde el Bachillerato Nacional hacia la educación superior, reconociendo formalmente las competencias de los egresados del Conalep para su incorporación inmediata a los programas de ingeniería del TecNM. La iniciativa se alinea con la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en asegurar el acceso, la permanencia y la movilidad social de los jóvenes en el país.

Durante el acto protocolario, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, celebró la alianza estratégica al manifestar que México necesita que ningún joven se quede en el camino, sino que encuentre puertas abiertas para transformarse y contribuir a la transformación de su comunidad. El funcionario enfatizó que la educación de calidad representa una responsabilidad histórica compartida, y que este acuerdo consolidará trayectorias educativas más sólidas, accesibles y con mayores oportunidades de éxito profesional.

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, detalló que la institución se rige bajo los principios de humanismo, justicia social y democracia, orientados a llevar opciones de estudio a cada rincón del territorio. Al respecto, el titular del TecNM destacó que con este acuerdo abren las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a sus carreras de ingeniería, creando un ecosistema educativo integrado que optimiza los recursos públicos y multiplica las opciones de crecimiento para miles de jóvenes.

El programa estratégico iniciará formalmente sus operaciones en la Ciudad de México y se replicará de manera gradual en los planteles de ambas instituciones en todo el país. Como parte del arranque de esta estrategia, se concretó de igual forma un convenio específico entre el Conalep y el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero (TecNM GAM), el cual servirá como la fase piloto oficial para la implementación del libre tránsito estudiantil hacia el nivel superior.