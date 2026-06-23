Impulsan valor de aguacate michoacano

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, encabezó la entrega del reconocimiento Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán, lo que refleja la calidad del producto de la región.

El mandatario estatal subrayó que la entidad es la principal productora de aguacate a nivel mundial, y prácticamente sostiene a la economía del estado michoacano.

“La ubicación geográfica franja Michoacán da certeza a los consumidores, fortalece la competencia y abre nuevas oportunidades comerciales y además genera mayor valor al trabajo de cerca de 48 mil productores, 94 empacadores y a toda la agroindustria de Michoacán que genera más de 150 mil empleos directos”, dijo Ramírez Bedolla.

Lo que tocará ahora, dijo, es informar que ya se tiene esta distinción para que el mundo lo sepa, e invitó a los productores a promocionar el aguacate en los Estados Unidos.

Por su parte, el sector productivo de la región, presumió en un evento realizado en la Ciudad de México, que varios factores juegan a favor del desarrollo de esta fruta, como lo mencionó Miguel Melgoza, presidente de la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate en Michoacán.

“Michoacán se caracteriza por su clima, tierras fértiles, altura sobre el nivel del mar, una muy copiosa temporada de lluvias, eso y más hace que contemos con las mejores condiciones para la producción del aguacate michoacano que es el mejor del mundo”, explicó.

Finalmente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que ahora que está en las pláticas del T-MEC, podrían exportar aún más aguacate.

“… recibimos una indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar el crecimiento económico del estado; una pieza importantísima era la denominación o el reconocimiento de la ubicación geográfica para protegerla; se está protegiendo un proceso productivo y se está asociando a la calidad; ustedes son campeones del mundo”, expuso Ebrard Casaubón.

El aguacate es un producto con mucha demanda global, y con esta indicación geográfica se protege el trabajo de productores de 31 municipios en Michoacán.