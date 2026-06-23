Ella es La Tía, tiene 60 años y lidera una banda de narcomenudistas

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en la colonia San Pedrito Peñuelas, en el municipio de Querétaro, dejó como saldo ocho personas detenidas, entre ellas una mujer de aproximadamente 60 años de edad identificada como La Tía, quien presuntamente encabezaba una célula dedicada a actividades relacionadas con delitos contra la salud.

La acción se desarrolló en una vecindad ubicada sobre la calle Cima, frente a la Alameda Norte, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo derivada de investigaciones previas.

Patrullas afuera de una vecindad donde fue detenida La Tía Foto: Especial

De acuerdo con información obtenida tras la diligencia, La Tía sería señalada como la presunta líder de un grupo que operaba en ese sector de la ciudad. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su papel dentro de la organización, su captura destaca entre los resultados del operativo.

Dinero decomisado en una vecindad de Querétaro durante la captura de La Tía Foto: Especial

Durante la intervención fueron aseguradas diversas dosis de presuntas drogas, cinco ampolletas de medicamento controlado, 27 cápsulas de psicotrópicos, 10 pipas utilizadas para el consumo de narcóticos, dinero en efectivo y dos vehículos que quedaron a disposición de las autoridades.

Artículos decomisados en una vecindad de Querétaro durante la captura de La Tía Foto: Especial

Los ocho detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su posible participación en actividades ilícitas y definir su situación jurídica.

Banda de narcomenudistas liderada por La Tía en Querétaro Foto: Especial

En Hidalgo caen tres con droga y vehículo robado

Días atrás, tres personas fueron detenidas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tras ser sorprendidas en posesión de presuntos narcóticos, un arma de fuego y una camioneta con reporte de robo en el municipio de Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Presas, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban diligencias relacionadas con una carpeta de investigación por asalto y robo. Durante los recorridos, los agentes detectaron una camioneta que coincidía con las características de una unidad investigada.

Al acercarse al lugar, observaron que dentro del vehículo se encontraban un hombre y una mujer, mientras que un motociclista permanecía junto a la unidad. Las autoridades señalaron que los tres individuos mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial, por lo que se les practicó una inspección preventiva.

Durante la revisión, los agentes localizaron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas y un arma de fuego cuya portación no pudo ser acreditada legalmente por los involucrados. Ante ello, las tres personas fueron aseguradas y trasladadas ante el Ministerio Público.

Además, las autoridades aseguraron una camioneta Nissan Frontier con reporte de robo y una motocicleta, que también quedó bajo resguardo ministerial para las investigaciones correspondientes.

Los detenidos, identificados únicamente por sus iniciales R.O.H.T., O.A.H.C. y L.V.M., serán presentados ante un juez de control, donde la representación social buscará formular imputación y solicitar su vinculación a proceso por los delitos que resulten de las indagatorias.