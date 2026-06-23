Greenpeace lanza alerta en el AICM: "El juego tiene tiempo extra, el planeta no"

En el marco del Mundial de Futbol, activistas de Greenpeace México realizaron una acción pacífica en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para recordar que la crisis climática ya está cambiando las condiciones en las que vivimos, trabajamos y hasta cómo se juega a la pelota.

Con los mensajes “El juego tiene tiempo extra, el planeta no” y “Si cambia el clima, cambia el juego”, la organización ambientalista llamó la atención sobre los impactos cada vez más evidentes del cambio climático y la necesidad de actuar de manera urgente para evitar que sus efectos sean cada vez más graves.

“La protección de ecosistemas marinos y terrestres como la Selva Maya, así como una transición energética sostenible y justa, que no apueste más por el petróleo y diga no al fracking, son el tipo de cambios contundentes que necesitamos en la política climática del gobierno actual para realmente ayudar a combatir y frenar los impactos del cambio climático”, destacaron.

Teniendo como escenario la rotonda central de la Terminal 2 del AICM, y ante la mirada de decenas de viajeros nacionales e internacionales, los activistas se colocaron debajo del balón gigante que se encuentra ahí, simulando llamas que representan el calor extremo que amenaza tanto al juego como al planeta.

“Esta acción aprovecha la conversación global en torno al Mundial de 2026 para generar conciencia sobre la emergencia climática y demandar al gobierno mexicano su actuación a favor del planeta, si es que queremos que los mundiales y otras actividades cotidianas puedan seguir sucediendo”, advirtió Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México.

Agregó que el cambio climático ya no es una amenaza futura; es una realidad que está afectando a millones de personas en México y en todo el mundo.

“Las olas de calor extremo, cuya intensificación se espera durante el verano, justamente en las semanas del Mundial, las sequías prolongadas, los incendios forestales, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos cada vez más intensos están modificando nuestras vidas. Incluso el deporte más popular del planeta ha tenido que adaptarse a estas nuevas condiciones”, aseguró.

Ornela Garelli explicó que, durante los últimos años, el futbol profesional ha enfrentado temperaturas récord que han obligado a modificar horarios de partidos, implementar pausas de hidratación obligatorias y reforzar medidas de protección para jugadores, árbitros y aficionados.