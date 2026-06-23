Riña familiar en Querétaro termina en balacera; hay dos muertos

Una riña al interior de un núcleo familiar derivó en una agresión armada que dejó un saldo preliminar de dos personas sin vida y dos más lesionadas, en hechos registrados en la calle Juventud, en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911 por presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó de inmediato a elementos policiales.

Al arribar al sitio, los uniformados implementaron protocolos de seguridad y acordonaron la zona, en coordinación con cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

Como resultado de la intervención, una persona fue detenida en el lugar de los hechos y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión.

Paramédicos brindaron atención a los dos lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, mientras que peritos realizaron el levantamiento de indicios en la escena.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que mantiene coordinación permanente con la Fiscalía estatal y reiteró que se actuó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de hechos, privilegiando la contención de la zona y la atención de las víctimas.