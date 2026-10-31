Con más de 950 mil estudiantes beneficiados, Sheinbaum impulsa plan educativo en Guanajuato

En Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el mejor regalo que puede haber para niños y jóvenes es la educación, por ello, en la entidad se invierten 6 mil 338 millones de pesos en Becas para el Bienestar.

La mandataria federal anunció también que se construirá un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Celaya, y más preparatorias.

“Si hay educación hay menos violencia, si hay educación hay oportunidades, hay derechos para las y los jóvenes, si hay educación hay presente y hay futuro.

“Así que el mejor regalo que le podemos dar a las niñas, a los niños y a los jóvenes de México es educación, educación, educación y más educación”, resaltó desde el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 198.

Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Celaya. Especial

Detalló que en Guanajuato, las Becas para el Bienestar se entregan a 502 mil 161 estudiantes de primaria; a 264 mil 626 de secundaria y a 189 mil 502 de bachillerato.

Recordó que una de sus grandes luchas sociales en México ha sido por garantizar la educación pública, por ello, anunció que las cuotas que madres y padres de familia pagan a este plantel serán aportadas por el gobierno federal.

“Hace 40 años participé en un movimiento por la gratuidad de la educación superior, pues con más razón siendo presidenta tenemos que avanzar en la educación de calidad, pública y gratuita”, agregó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, felicitó a las y los jóvenes que hoy reciben su beca, y a su vez los motivó a que este apoyo sea el impulso para que concluyan sus estudios de bachillerato.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, aseguró que las becas construyen puentes para los jóvenes del estado, además de que dan muestra de lo que puede lograr el trabajo en equipo. Asimismo, agradeció el apoyo de la presidenta para la creación de nuevos planteles de educación media superior.

“Si hay educación hay menos violencia, si hay educación hay oportunidades, hay derechos para las y los jóvenes”, dijo. Especial

La alumna beneficiaria de la Beca Benito Juárez, Catherine Nicole Macías, aseguró que las becas no son solo una ayuda económica, sino que también representan una oportunidad para continuar con sus estudios ya que cuando se invierte en educación se invierte en los sueños de los jóvenes y en el futuro del país.