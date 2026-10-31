Claudia Sheinbaum se compromete a defender educación gratuita

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, el 31 de octubre de 1986, un grupo de estudiantes, del cual ella formaba parte, creó el Consejo Estudiantil Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una proclama que hoy está vigente y que, dijo, defenderá: la gratuidad de la educación.

Hace 40 años formamos una organización estudiantil que logró defender el derecho a la educación. Hoy, como presidenta, construimos más preparatorias y más universidades públicas y gratuitas para las y los jóvenes de nuestro país”, dijo durante la inauguración de un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo.

Sheinbaum comentó que en aquellos años comenzó a entrar en México la ideología neoliberal, que buscaba privatizar la educación y con ello se frenó la construcción de nuevas escuelas.

Foto: Presidencia

Recordó que cuando estudiaba la carrera de Física, un rector de la UNAM aprobó una reforma con la cual buscó aumentar las cuotas de inscripción, así como suprimir el pase automático de preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) a las licenciaturas de la UNAM.

Cuando ocurrió eso, los estudiantes nos juntamos y dijimos: ‘no puede ser que la universidad pública cueste’, porque si cuesta se vuelve un privilegio, no un derecho’”, añadió la jefa del Ejecutivo federal.

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Hace 40 años, justamente 40 años, se formó el entonces Consejo Estudiantil Universitario. Eran representantes de las distintas facultades, preparatorias, CCH, escuelas, en una asamblea los estudiantes nos organizamos de septiembre a febrero, de 1986 a 1987. Paramos la universidad 13 días y logramos que echaran para atrás esas reformas”, destacó la mandataria federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tiene como meta duplicar durante su sexenio la matrícula de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Dicha institución de educación superior pública y gratuita cuenta actualmente con 120 mil estudiantes, pero el objetivo es alcanzar al menos 240 mil alumnos antes de concluir su administración en 2030.

Durante la inauguración de una nueva sede de esta institución en Tecozautla, Hidalgo, adelantó que continuará con la construcción de planteles de universidades públicas en distintas entidades del país, con diversas modalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y a distancia.