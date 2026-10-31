Tren México-Querétaro acumula 32% de avance: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto del Tren México-Querétaro registra un avance de 32 por ciento, el cual es parte nodal del proyecto ferroviario del gobierno federal que busca construir dos mil 500 kilómetros de vías férreas durante el actual sexenio.

Durante la supervisión de la obra, la mandataria federal expuso que el proyecto cuenta con 90 por ciento del derecho de vía. La obra está a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La jefa del Ejecutivo Federal comentó que los trenes de pasajeros mejorarán la movilidad en personas en el país, reducirán los tiempos de traslado y fortalecerán el desarrollo económico mediante la conexión de las principales ciudades.

Foto: Especial

Vamos a construir cerca de dos mil 500 kilómetros de tren, considerando el tren Maya de carga, la terminación del Interoceánico y el tren Ciudad de México-Nuevo Laredo”, comentó Sheinbaum Pardo.

Destacó que entre los principales proyectos de su administración están las rutas:

Ciudad de México-Pachuca

Ciudad de México-Pachuca Ciudad de México-Querétaro

Conexión desde Querétaro con destino a Guadalajara

Ruta con dirección a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pasará por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León

Agregó que los trenes de pasajeros representan una alternativa frente a la saturación de las carreteras, además que contribuirán a mejorar la conectividad de las zonas metropolitanas.

Foto: Especial

El tren permite conectar el desarrollo regional de otra manera. Además, durante la construcción se genera una cantidad muy importante de empleos y mucho desarrollo”, puntualizó la mandataria federal.

Respecto al Tren México-Querétaro, el proyecto contempla estaciones en:

Buenavista, Ciudad de México

Buenavista, Ciudad de México Huehuetoca, Estado de México

Tula de Allende, Hidalgo

San Juan del Río, Querétaro

El Marqués, Querétaro, donde se localizará la terminal

La Corregidora, en el centro de la ciudad de Querétaro

Adelantó que ya se contrató la compra de 47 trenes, cuya fabricación inició en Ciudad Sahagún, Hidalgo, las unidades contarán con tecnología híbrida diésel-eléctrica.

Claudia Sheinbaum puntualizó que las estaciones tendrán conexiones con los sistemas de transporte público local, para facilitar el traslado de los pasajeros y la integración con los servicios existentes en las diferentes ciudades.