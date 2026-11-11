Con manchas de sangre y un arma blanca, detienen a presunto feminicida en NL

Una mujer fue privada de la vida por su pareja sentimental quien fue detenida por policías municipales cuando todavía tenía entre sus manos el arma blanca con la cual aparentemente agredió a su víctima en Apodaca, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad municipal informó que atendió el reporte de una mujer agredida y al acudir al domicilio ubicado en la calle Copal en la colonia Paseo de la Loma lograron la detención del presunto agresor.

La víctima de feminicidio fue identificada como Lady “N”, de 33 años, quien aparentemente falleció a causa de las heridas mortales que recibió de su pareja, identificado como Iván “N”, de 26 años.

Cuando los guardias de proximidad acudieron a la vivienda encontraron al hombre en posesión de un arma blanca y traía manchas de sangre.

Al indagar lo que ocurrió en la casa, localizan el cuerpo de la mujer inconsciente y sangrando por lo que solicitan la presencia de una ambulancia, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

El sujeto quedó detenido y a disposición del Ministerio Público.