Con una inversión de más de 206 millones de pesos, Marelli refrenda su confianza en Aguascalientes

Durante la inauguración del nuevo Laboratorio de Validación de Materiales de la empresa Marelli se dio a conocer el motivo del proyecto, una inversión que refuerza la confianza de esta compañía internacional con el estado.

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, encabezó dicha inauguración, donde aprovechó para destacar que el estado ofrece condiciones de seguridad, infraestructura competitiva, certeza jurídica y talento especializado, factores que brindan confianza al mercado internacional, y nacional, para desarrollar proyectos a largo plazo.

“Esta nueva inversión de más de 206 millones de pesos confirma la confianza que Marelli ha depositado en Aguascalientes y nos compromete a seguir impulsando las condiciones que hacen de nuestro estado un gran lugar para invertir y hacer negocios”, expresó la gobernadora Tere Jiménez.

Especial

Jeff Wright, vicepresidente de Marelli Interiores para América, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la decisión de la compañía de establecerse y crecer en Aguascalientes.

“Me siento muy honrado de estar en Aguascalientes, donde hace cuatro años comenzaron las operaciones de Marelli. Se tomó una excelente decisión al estar aquí y tenemos grandes expectativas. Reconozco el arduo trabajo y apoyo de todo el equipo de Marelli. También quiero mencionar que el 90 por ciento de nuestros trabajadores proviene de universidades locales; es un factor muy impresionante, porque el talento es de aquí. Agradezco de verdad todo el apoyo y mi gratitud para el equipo en México”, señaló.

Jeff Wright Especial

Durante la ceremonia, Jeff Wright entregó a la gobernadora la carta de inversión del proyecto. Posteriormente, se realizó la develación de la placa conmemorativa, el corte de listón y un recorrido por las nuevas instalaciones.

Ubicado en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, el nuevo laboratorio fortalecerá el Centro de Investigación y Desarrollo de Marelli en México, al ampliar sus capacidades para diseñar y probar nuevos materiales destinados a interiores de vehículos, así como impulsar la innovación en la industria automotriz.

“Vamos a seguir trabajando para abrir nuevos mercados, impulsar a nuestros empresarios y emprendedores y consolidar a Aguascalientes como el gigante económico del continente americano”, indicó Tere Jiménez.

Jeff Wright y Tere Jiménez Especial

En el evento estuvieron presentes Margarita Gallegos, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Mitsuyoshi Naritomi, vicepresidente global de Diseño y Desarrollo de Interiores; Wayne Bradburn, director senior de Diseño de Interiores; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, y Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.