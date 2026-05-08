Con dignidad y dolor, 40 madres buscadoras marcharán en la Ciudad de México

Un grupo de 40 madres buscadoras de Chihuahua salieron este viernes rumbo a la ciudad de México para participar en la manifestación de la Marcha por la dignidad nacional del 10 de mayo en el Día de las Madres, a fin de establecer que ellas no tienen nada que festejar.

Las familias tuvieron que buscar apoyos de la comunidad, y de sus bolsillos pagaron el viaje en un camión rentado y la estadía en la ciudad de México.

Son madres buscadoras de los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Jiménez, donde se concentran las casi 5 mil personas desaparecidas en el estado.

Madres buscadoras de Chihuahua viajaron a CDMX para participar en la Marcha por la Dignidad Nacional, denunciando la desaparición de casi 5 mil personas en el estado. Carlos Coria Rivas

La crisis de desapariciones en México

La problemática de las desapariciones en México se ha convertido en una de las mayores emergencias de derechos humanos en el país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta marzo de 2025 se contabilizaban 124 mil 184 personas desaparecidas o no localizadas, con entidades como Jalisco y Estado de México encabezando las cifras. Jalisco registra más de 15 mil casos, mientras que el Estado de México supera los 13 mil 600.

Sin embargo, colectivos de madres buscadoras cuestionan estas cifras. Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, asegura que los números oficiales apenas reflejan una fracción del problema real. Según sus estimaciones, de cada 100 desaparecidos solo entre 40 y 50 son reportados, lo que significa que la cifra real podría ser hasta tres veces mayor.

La voz de las madres buscadoras

Las madres buscadoras han emergido como protagonistas en la lucha por visibilizar la crisis. En estados como Sonora, Zacatecas y el Estado de México, los colectivos realizan búsquedas en campo, enfrentando riesgos constantes y amenazas de grupos criminales.

Flores denuncia que, pese a entregar carpetas completas con información sobre los perpetradores de la desaparición de sus hijos, no hay avances en las investigaciones ni detenciones. Además, critica la narrativa oficial que minimiza la crisis: “¿A qué horas está bajando la incidencia delictiva, en qué realidad viven?”, cuestiona.

Otros colectivos, como la Red de Madres Buscando a sus Hijos, acusan que las cifras de localizados difundidas por fiscalías estatales están “maquilladas”. En el Estado de México, por ejemplo, se informó que más de 4 mil 800 personas fueron encontradas en 14 meses, pero las buscadoras consideran que esos números son irreales dado el escaso personal destinado a las búsquedas.

Respuesta institucional

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para abordar la situación y fortalecer la colaboración en la localización e identificación de desaparecidos.

A nivel nacional, la CNB ha impulsado la creación de panteones forenses y el uso de datos biométricos del INE para identificar cuerpos, pero los colectivos insisten en que las medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.