Con 91 millones de pesos, construye ISSSTE primer CESSA en Rincón de Romos, Aguascalientes: Martí Batres

Al supervisar los trabajos de construcción del nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Rincón de Romos, en Aguascalientes, que cuenta con una inversión de 91 millones de pesos, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reportó que la unidad sanitaria permitirá ampliar la capacidad de atención médica en beneficio de 54 mil derechohabientes.

¡No paramos! Las obras siguen y ahora estamos en Rincón de Romos Aguascalientes. Aquí se está construyendo lo que podría llegar a ser el primer centro de salud con servicios ampliados del ISSSTE. (…) Va a ser una obra magnífica porque combina primer nivel con algunos aspectos de segundo nivel. Es un híbrido, es una mezcla, pero nos permite una mejor atención en la parte norte del estado de Aguascalientes”.

En un video publicado en sus redes sociales, el director general del ISSSTE detalló que la obra, la cual registra un avance físico del 27 por ciento, se desarrolla en una superficie de 2 mil 402 metros cuadrados.

En la unidad se adecuará una zona de consulta externa con consultorios de medicina familiar y de especialidades, así como una sala de procedimientos con lámparas quirúrgicas y una zona de recuperación con monitores de signos vitales, precisó Martí Batres.

Va a tener seis camas de hospitalización de corta estancia, un módulo resolutivo, que es así como una pequeña sala de urgencias, y también va a tener una sala de procedimientos que es como un pequeño quirófano”.

El nuevo CESSA, además, tendrá una sala de curaciones y yeso, farmacia, laboratorio, área de toma de muestras, almacén general y Central de Equipos y Esterilización (CEyE), así como una sala de radiología para brindar servicios auxiliares de diagnóstico con equipo de rayos X, ultrasonido y mastógrafo portátil.