Con 90% de cobertura vacunal, México alista el cierre del brote de sarampión

Tras alcanzar una cobertura de vacunación del 90 por ciento y reducir a seis los casos activos en el territorio nacional, México avanza de manera sostenida hacia el cierre del brote de sarampión, informó el secretario de Salud, David Kershenobich.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia federal detalló que, hasta la fecha, se han aplicado 40.9 millones de dosis en todo el país y garantizó que existe abasto suficiente para sostener la estrategia. Asimismo, subrayó que la meta institucional es elevar la cobertura al 95 por ciento durante los próximos tres meses.

Kershenobich advirtió que, ante el riesgo latente de importación de casos desde el extranjero, resulta indispensable no relajar la vigilancia epidemiológica y llamó a las familias a completar sus esquemas. "La única manera de hacerlo es vacunarnos", puntualizó.

Por su parte, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, precisó que los seis contagios activos —con corte al 12 de noviembre— se concentran exclusivamente en dos entidades: cinco en Chiapas y uno en Quintana Roo. En contraste, 12 estados acumulan al menos 12 semanas sin reportar incidencia y otros seis suman entre seis y 11 semanas libres del virus.

Para consolidar el control sanitario, el Gobierno de México desplegará un plan de respuesta de 90 días que incluye bloqueos vacunales, barridos territoriales y búsqueda activa en zonas de transmisión, respaldado por una fuerza operativa de más de 30 mil vacunadores, brigadistas y la Red de Laboratorios Estatales.

De acuerdo con los criterios epidemiológicos expuestos, cada entidad deberá acreditar 12 semanas consecutivas sin casos confirmados para declarar cerrado el brote a nivel local. A escala nacional, el objetivo es concretar el cierre durante el segundo semestre de 2027, obtener el acta de interrupción de la transmisión e iniciar el proceso de 12 meses sin contagios requerido para la certificación internacional.

En el mismo encuentro, el director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Miguel Ángel Nakamura López, destacó que el plan atiende las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e incluye una campaña de seguimiento en 2027 dirigida a menores de uno a cuatro años. Recalcó, además, que la inmunización es universal y se aplica sin importar el estatus migratorio de las personas.

Finalmente, autoridades sanitarias de Chiapas reportaron que los cinco pacientes activos en el estado se encuentran estables y sin nuevos contagios en los últimos diez días, mientras la federación reiteró el llamado a padres y cuidadores a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a los módulos disponibles en el portal dondemevacuno.salud.gob.mx.