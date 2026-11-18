Desde el año 2021 la comunidad de San Ángel Zurumucapio, ubicada a 20 minutos del municipio de Uruapan, Michoacán, ejerce su presupuesto directo, la demanda de registro bajo usos y costumbres surgió en defensa de sus bosques o cultura y su lengua.

Sus habitantes aseguran que durante estos años su comunidad ha tenido un mayor desarrollo.

Asimismo dicen que viven con incidencia delictiva cero, resultado de la lucha diaria y organizada para proteger a su comunidad.

La comunidad ha tenido un mayor desarrollo

“Nosotros, como pueblo, tuvimos que tomar las armas... Ahorita podemos decir que San Ángel Zurumucapio es un pueblo tranquilo; estamos en paz. No tenemos incidencia delictiva como teníamos antes: extorsiones, desaparición de personas, robo de vehículos, nada de eso. Desaparecieron completamente a partir de que formamos grupos de voluntarios y, con el cuerpo de kuarichas, realizamos patrullajes todo el día y toda la noche”, señaló Carlos Mendoza Ruiz, comandante kuaricha.

Las kuarichas recorren la comunidad y sus accesos, quienes realizan esa labor reconocen que implica riesgos, pero dicen mantenerse alerta.

El peligro, más que nada. Pero, ya cuando uno ingresa y va desarrollándose, se va dando cuenta. A veces las cosas se ponen medio difíciles, pero estamos al pendiente de ambos filtros", comentó María Guadalupe Martínez, comandante kuaricha.

La defensa de la comunidad también la construyen desde las nuevas generaciones.

Con música tradicional, niñas y niños se acercan a sus raíces y encuentran un espacio para desarrollar sus habilidades, a la par mejoran los centros educativos.

Es un espacio sin paredes, sin piso, unas cuantas sillas y un pintarrón donde alrededor de 35 niños y niñas de la comunidad de bicentenario tomaban clases de lunes a viernes, uno de los principales logros de esta comunidad es la construcción de una nueva escuela.

La defensa del territorio es otro frente de esta lucha cotidiana. Desde el año pasado, las autoridades comunales reportan la plantación de más de 10 mil árboles de pino y fresno.

“Tenemos el compromiso de estarlos cuidando. También tenemos gente que está diariamente allá, en los predios, cuidando estos árboles que hemos reforestado en conjunto con toda la comunidad”, afirmó José Aníbal Galván, consejero presidente.

En Michoacán son 50 las comunidades de origen indígena que actualmente ejercen su presupuesto directo.