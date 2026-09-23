Comprar también es una decisión de negocio

En una empresa, cada compra cuenta, ya que no se trata únicamente de encontrar el producto necesario, sino de hacerlo al precio adecuado, controlar quién realiza las adquisiciones, administrar los pagos y mantener el abastecimiento en tiempo y forma.

Esta es la principal necesidad que busca atender Amazon Business, una solución que lleva la experiencia de compra de Amazon al ámbito empresarial y que está diseñada para organizaciones de diferentes tamaños, desde emprendimientos y pequeñas empresas hasta grandes compañías.

La cuenta es gratuita y su creación es sencilla, de manera que las empresas pueden comenzar a comprar sin enfrentarse a procesos complicados.

Para registrarse solamente hay que llevar a cabo tres pasos rápidos y sencillos:

Ingresa a business.amazon.com.mx y comienza tu registro.

Completa los datos de tu negocio y ten tu RFC a la mano para agilizar el proceso.

Espera la validación de tu perfil y comienza a disfrutar de todos los beneficios.

De comprar productos a gestionar mejor las adquisiciones

Una de las diferencias de Amazon Business está en las herramientas que incorpora para responder a las necesidades de una organización.

La plataforma permite revisar productos y precios de diferentes vendedores, comparar alternativas y elegir de acuerdo con las necesidades de cada compra.

También cuenta con personalización basada en aprendizaje automático para agilizar las adquisiciones recurrentes de cada organización.

Cuando se trata de abastecimiento, las opciones de entrega permiten atender las necesidades con mayor rapidez y programar envíos a diferentes destinos.

Otro de los grandes beneficios es que permite configurar cuentas para múltiples usuarios, crear grupos de compra, asignar permisos y establecer distintos niveles de autorización.

Esto permite que los colaboradores puedan adquirir lo que necesitan, al mismo tiempo que conservan la visibilidad sobre las compras.

Los métodos de pago también pueden compartirse dentro de la organización y es posible establecer procesos de autorización tanto individuales como grupales.

Esta propuesta ha alcanzado a más de 8 millones de clientes activos que utilizan Amazon Business en todo el mundo.

Amplias ventajas

Para las empresas, el precio también es parte de la decisión, es por eso que ofrecen descuentos exclusivos de hasta 20% frente a la tienda tradicional de Amazon.

La propuesta se complementa con envíos rápidos, entregas a diferentes destinos programados y herramientas de administración para empresas.

También existen otras alternativas de pago que se pueden utilizar como tarjetas de crédito o débito y transferencias electrónicas; a estas opciones se suma recientemente el pago contra factura a 30 días, que permite diferir los pagos con previa aprobación de una línea de crédito por parte de Amazon o mediante SPEI.

Es claro que la combinación de productos, precios y herramientas de gestión busca que las empresas puedan resolver sus necesidades de abastecimiento de una manera más eficiente, porque el negocio está en saber comprar.