SCJN admite recursos del SAT en caso de 'huachicol fiscal' por 21.5 millones de litros de diésel

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó los recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con los que busca mantener su facultad para representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante uno de los casos más representativos de contrabando de combustible, de los denominados como “huachicol fiscal”.

El organismo dependiente de Hacienda busca revertir la resolución de un Tribunal Federal de Veracruz que resolvió dejar sin efecto la vinculación a proceso en contra de Édgar Marín Meza Moreno, por la presunta introducción ilegal de 21.5 millones de litros de diésel, por vía marítima, en 2019.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) establecieron la presunta responsabilidad de Meza Moreno, presidente del consejo de administración de Impulsora de Productos Sustentables (IPS).

Conflicto

En la sesión de este lunes se resolvieron recursos de queja promovidos por el SAT, luego de que la defensa de los involucrados en el tráfico de combustible argumentó que, tras la entrada en vigor del reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), corresponde exclusivamente a esta agencia formular declaratorias de perjuicio y representar a Hacienda en estos casos de contrabando.

El SAT, por su parte, argumentó que sus atribuciones no fueron derogadas, por lo que conserva facultades para intervenir en esos procedimientos.

Los proyectos de los recursos de queja fueron elaborados por las ministras María Estela Ríos y Loretta Ortiz Ahlf, así como del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, en los que se resolvió dejar firme el recurso del SAT.

Será el Tribunal de Apelación quien resuelva el fondo del asunto y determine qué autoridad, el SAT o la ANAM, tiene competencia para representar a la SHCP y si las resoluciones impugnadas por los involucrados se sostienen o se modifican.