Vehículo invade carril y mata a estudiante de Bachilleres

Familiares de Osvaldo y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), plantel 03 de Oacalco, se manifestaron este lunes sobre la carretera local Yautepec-Oacalco para exigir justicia por la muerte del joven, ocurrida el pasado sábado, luego de ser impactado por un vehículo que presuntamente invadió su carril en sentido contrario.

La movilización se llevó a cabo en el mismo tramo carretero donde ocurrió el accidente, donde los manifestantes alzaron la voz para exigir que las autoridades esclarezcan los hechos y se castigue al responsable. Familiares y compañeros de Osvaldo se unieron para pedir que el caso no quede impune.

Los manifestantes señalaron la importancia de que se haga justicia por la muerte del joven y que se determinen las responsabilidades correspondientes por este hecho. Con la protesta, buscaron visibilizar su exigencia y pedir a las autoridades que den seguimiento a las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido.

En Nuevo León atropellan a alumna de Prepa 8

Por ABC Noticias

Una joven estudiante de la preparatoria 8 de la Universidad Autónoma de Nuevo León quedó herida tras ser atropellada por el conductor de una camioneta que circulaba sobre la avenida Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron la mañana del 24 de octubre cuando la joven identificada como Viviane Cibelle cruzaba por la mencionada avenida.

El hombre que conducía una camioneta en color blanco se dio a la fuga por las calles aledañas al centro de Guadalupe y, posteriormente, sobre la avenida Eloy Cavazos.

Cámaras del C4 de Guadalupe siguieron el camino del conductor de esta camioneta y fue gracias a ello que policías municipales lograron interceptarla y detener al hombre, esto en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Cerro del Peñón.

El hombre fue identificado como Luis Ángel "N", de 26 años, quien fue detenido por las autoridades.

En cuanto a la joven, se informó que fue trasladada a un hospital y que su estado de salud es delicado.

Alumnos de Prepa 8 bloquean calles de Nuevo León Foto: Facebook Policía de Guadalupe

Preparatoria 8 lanza campaña para ayudar a Viviane

A través de la página de Facebook de la preparatoria 8, la comunidad estudiantil comenzó una campaña para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos hospitalarios de Viviane.

"Nuestra alumna Viviane Cibelle tuvo un accidente y ella y su familia están atravesando un momento difícil. Cualquier aportación, por pequeña que parezca, puede hacer una gran diferencia. Tu apoyo económico les ayudará a cubrir gastos médicos y lo que se necesite en este proceso", se lee en la publicación hecha por la preparatoria.

Comunidad de la preparatoria 8 exige justicia

Ante el atropello a Viviane Cibelle, la comunidad estudiantil de la preparatoria 8, así como algunas madres de familia exigieron justicia para que el hombre que atropelló a la joven y que intentó huir, pague las consecuencias y se haga responsable de los daños a la adolescente.

Por ello, poco más de una docena de estudiantes acompañados de madres de familia bloquearon la tarde de este lunes la avenida Juárez, en Guadalupe, esto para llamar la atención de las autoridades y exigirles "todo el peso de la ley" para Luis Ángel "N".

El bloque tuvo lugar a las 17:00 horas, lo cual generó un fuerte caos vial en la zona, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la policía municipal. Madres de familia expusieron su descontento ante este hecho y pidieron a las autoridades mayor vigilancia y que el conductor de esta camioneta no quede en libertad.