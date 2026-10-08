Comisión Nacional de Búsqueda hará peritajes en predio de Nayarit donde se reportó fosa clandestina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó a la Comisión Nacional de Búsqueda determinar si un predio de Xalisco, Nayarit operaba como “un centro de exterminio”, de acuerdo con la Fiscalía General del estado se reportó una fosa.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo, pidió esperar a los peritajes que se solicitaron a la Comisión Nacional de Búsqueda antes de confirmar qué dicho espacio operaba en la desaparición de personas.

No sabemos todavía. Hasta que no llegue la Comisión de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos oficialmente decir qué fue lo que se encontró en este lugar que reportó la fiscal del estado de Nayarit”, indicó.

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La mandataira federal explicó que, tras conocerse la versión de la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, se instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que personal especializado de la Comisión se trasladara al lugar y coordinara los trabajos con autoridades estatales.

La Presidenta fue consultada sobre los restos encontrados y si se trataban de cuerpos humanos. Al respecto, pidió esperar los resultados de los estudios científicos.

Si eran cuerpos, pues no sabemos todavía", respondió.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit investiga el hallazgo de un presunto "centro de exterminio por incineración" y fosa clandestina en un predio ubicado en el ejido de La Curva, en el municipio de Xalisco, Nayarit. El sitio fue localizado el pasado 3 de octubre de 2026 gracias a las labores del colectivo Familias Unidas por Nayarit, quienes ya habían recibido reportes anónimos sobre "movimientos raros" en la zona desde principios de año.