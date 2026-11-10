Colapso de mina deja un muerto en Pueblo Nuevo, Durango

Un accidente en una mina dejó un trabajador fallecido y otro más herido, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y de seguridad para atender a los involucrados en Pueblo Nuevo, Durango.

La mina siniestrada es conocida como Lluvia de Oro, ubicada en la comunidad de Calaveras del municipio de Pueblo Nuevo.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos informó sobre la atención de la emergencia registrada derivada del colapso de la mina, donde se reportaron dos personas involucradas a las 18:12, del día 9 de noviembre.

La víctima mortal fue identificada como Edwin Rafael Meraz Amaya, de 21 años de edad, originario de Durango capital.

Mientras que el minero que logró sobrevivir es José Pedro Noriega Cisneros, de 57 años de edad, quien sufrió fracturas expuestas.

De acuerdo con el reporte una roca de considerable tamaño se desprendió al interior del yacimiento cayendo sobre los trabajadores, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital.

Ante el reporte se activaron los protocolos para realizar la intercepción de las personas afectadas y proporcionar la atención de emergencia, por parte de Protección Civil y Bomberos del municipio y Cruz Roja.

Personal de ambas instituciones logró interceptar a las dos personas lesionadas, iniciando la valoración médica, constatando tras la evaluación inicial, que una de las personas ya no presentaba signos vitales.

La persona lesionada fue trasladada al Hospital Regional de El Salto, para recibir la atención correspondiente.