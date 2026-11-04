Difieren audiencia de mujer que participó en robo de bebé en Durango

Una audiencia que se iba a llevar a cabo este 4 de noviembre en contra de una mujer que participó en la sustracción de un robo de un bebé en el Hospital Materno -Infantil de Durango, fue diferida, ya que la presunta promovió un amparo.

La Fiscalía General del Estado informo que se trata de Anabel "N", quien se desempeñaba como trabajadora de limpieza.

"Esta determinación obedece a una situación de carácter estrictamente jurídico que se encuentra fuera del ámbito de decisión de esta institución", señaló.

El diferimiento obedece a que el abogado defensor de Anabel “N” presentó demanda de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, recurso en el que se decretó la suspensión de amparo para que no se dictara auto de apertura a juicio y se pudiera fijar fecha para juicio oral.

Dicho amparo fue sobreseído y la defensa promovió recurso de revisión en contra de esa sentencia, por lo que la suspensión ordenada en el juicio de garantías subsiste.

"Por lo anterior, el Juez de Control se encuentra impedido para celebrar la audiencia intermedia, que culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, ya que, de dictarlo, incurría en responsabilidad penal", agregó.

Por lo anterior, hasta que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito emita una sentencia en el amparo en revisión y esta sea notificada al Juez de Control se podrá dar continuidad al proceso, que se sigue en contra de la imputada.

"Es importante precisar que esta situación no depende de la Fiscalía General del Estado de Durango, ni de la autoridad judicial que conoce de la causa, sino de la resolución de los medios de defensa promovidos por la propia representación legal de la imputada y de los efectos jurídicos que estos producen", detalló la dependencia.