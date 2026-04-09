Colapsan carreteras del norte de Veracruz por bloqueos

Por segundo día consecutivo, habitantes de al menos 50 comunidades de Chicontepec mantienen bloqueado el entronque de Potrero del Llano, punto estratégico donde convergen las carreteras Alazán–Canoas y Tuxpan–Tampico, en protesta por el incumplimiento de obras carreteras comprometidas por el Gobierno de Veracruz desde 2025.

Desde la mañana del miércoles, los comités indígenas instalaron un cierre total a la circulación y advirtieron que no se retirarán hasta que una comisión de alto nivel de la administración estatal acuda a dialogar directamente en la zona. La protesta ha generado afectaciones en la movilidad regional, con filas de vehículos de carga, transporte público y particulares que se extienden por varios kilómetros.

Los pobladores inconformes poco a poco avanzan en los cierres y bloqueos. Reportan que el desarrollo no llega a sus comunidades y que las obras que les anuncian sólo son de papel, porque no hay ninguna piedra puesta.

Durante el plantón, uno de los representantes comunitarios denunció que llevan meses gestionando la rehabilitación de los caminos y que, pese a contar con minutas firmadas y levantamientos fotográficos, las autoridades estatales no han cumplido los compromisos.

Señaló que la última minuta firmada fue la del 27 de noviembre de 2025, que incluía la pavimentación de los tramos Mexcatla–Ixcacuatitla e Ixcacuatitla–San Fernando, así como la construcción de dos puentes considerados urgentes: Chote Santa Teresa y San Fernando.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades han ofrecido únicamente trabajos superficiales de “raspado y relleno”, sin resolver el deterioro estructural de los caminos que, cada temporada de lluvias, deja incomunicadas a decenas de localidades.

“Llevamos años gestionando y firmando acuerdos que no se cumplen. No nos moveremos hasta que haya una respuesta real”, expresaron representantes comunitarios durante la protesta.

Desde la mañana del miércoles, los comités indígenas instalaron un cierre total y advirtieron que no se retirarán hasta que una comisión de alto nivel estatal acuda a dialogar. Cuartoscuro

Afectaciones en toda la región norte

El bloqueo ha impactado la movilidad entre los municipios de Álamo, Tuxpan, Tepetzintla, Cerro Azul, Naranjos, Tantoyuca, Tempoal, El Higo y Pánuco, donde transportistas y usuarios reportan retrasos en el traslado de mercancías, estudiantes y servicios médicos.

Las autoridades han recomendado rutas alternas, aunque ninguna permite sustituir completamente el flujo que normalmente atraviesa Potrero del Llano.

La prolongación del cierre evidencia falta de diálogo entre las comunidades y el Gobierno estatal. Los pobladores aseguran haber acudido en repetidas ocasiones a Xalapa sin obtener avances, y ahora exigen incluso la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El conflicto revive tensiones que ya habían estallado en noviembre de 2025 y abril de 2026, cuando las mismas comunidades denunciaron abandono histórico y falta de transparencia en la ejecución de obras públicas.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre el envío de una comisión de diálogo ni sobre un posible acuerdo para liberar la vía. Los manifestantes reiteran que el bloqueo continuará de manera indefinida.

fdm