Cofepris intensifica vigilancia por cuaresma

En coordinación con las 32 entidades del país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) puso en marcha el Operativo Nacional Cuaresma 2026.

El objetivo es realizar acciones de vigilancia sanitaria para prevenir enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de pescados y mariscos en malas condiciones, debido a que las altas temperaturas aceleran la descomposición de alimentos, especialmente cuando se rompe la cadena de frío.

Por lo anterior, la dependencia federal exhortó a la población a elegir productos “con olor marino-salino, textura firme, pescados con ojos brillantes y transparentes, sin olor putrefacto ni textura viscosa, y a mantener medidas adecuadas de conservación para prevenir riesgos a la salud”

Acciones de supervisión

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que del 16 de febrero al pasado 15 de marzo, se realizaron 4 mil 706 visitas de verificación.

Además, la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) efectuó 5 mil 849 determinaciones analíticas y como resultado, se aplicaron 57 suspensiones y 393 apercibimientos.

Asimismo, como parte de las acciones de vigilancia sanitaria, la Cofepris, en coordinación con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) de las 17 entidades con litoral, mantiene un seguimiento permanente de los eventos de marea roja, en el marco del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos.

Este programa busca prevenir riesgos por el consumo de ostiones, almejas y mejillones contaminados con toxinas generadas por florecimientos algales nocivos.

Por ello, cuando se detecta un posible evento de marea roja, se aplican medidas preventivas, como cierres precautorios o vedas sanitarias en zonas de cosecha, a fin de evitar la extracción, comercialización y consumo de moluscos contaminados”.

Cabe señalar que resultado de esta vigilancia, del 01 de enero al 18 de marzo de 2026, se aplicaron 34 cierres precautorios y 15 vedas sanitarias para proteger la salud de la población.

OMS reconoce al Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris

Por Salma Pimentel

El pasado 19 de marzo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que su Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud por cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio en el control de calidad farmacéutica.

El aval internacional confirma que el personal científico y los procesos del laboratorio operan conforme a estándares globales establecidos para Laboratorios de Control de Calidad Farmacéutica (GPPQCL, por sus siglas en inglés).

La notificación oficial, emitida por la OMS desde su sede en Ginebra, Suiza, se derivó de una inspección presencial y una revisión documental exhaustiva, en la que se determinó que el LNR cumple con los criterios internacionales en la evaluación de medicamentos y materias primas.

Entre los procesos evaluados se incluyen pruebas físicas, químicas y microbiológicas, así como análisis de identificación, impurezas, sustancias relacionadas y determinación de endotoxinas bacterianas, tanto en productos terminados como en Ingredientes Farmacéuticos Activos.

La autoridad sanitaria destacó que este logro fortalece la transparencia y la rectoría en la vigilancia sanitaria, con el objetivo de proteger a la población contra riesgos a la salud.

jcp