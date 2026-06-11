CNTE no define plan de acción tras más de siete horas de negociación con el Gobierno Federal

A horas del arranque del Mundial y tras una jornada de más de siete horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no definió hasta el cierre su plan de acción, al sostener que la respuesta del gobierno federal no representa una propuesta nueva ni atiende el fondo de sus demandas.

En la mesa de diálogo participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, quienes presentaron una ruta de trabajo basada en la continuidad de mesas técnicas y la revisión de distintos planteamientos laborales, sin que ello implicara modificaciones de fondo al esquema de pensiones vigente, uno de los ejes centrales del conflicto.

La CNTE reiteró su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar el sistema de cuentas individuales y avanzar hacia un régimen solidario de pensiones, además de modificaciones en los criterios de jubilación y en el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones.

Durante la jornada, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación señalaron que el gobierno federal reiteró propuestas previamente conocidas y que no se presentó una nueva oferta que atendiera el conjunto de sus demandas. En ese sentido, afirmaron que la discusión se mantuvo sin avances sustantivos en el tema de fondo.

En el desarrollo del encuentro, distintas expresiones del magisterio disidente mantuvieron posturas diferenciadas en torno a la valoración de la mesa, aunque coincidieron en que los planteamientos oficiales no resuelven el núcleo del conflicto, particularmente lo relacionado con el sistema de pensiones.

Secciones de la CNTE, entre ellas Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y otras representaciones, acusaron además que el gobierno federal no ha cumplido compromisos asumidos previamente y señalaron que existe una contradicción entre el discurso de diálogo y el despliegue de dispositivos de seguridad en torno a las movilizaciones.

La Sección 14 de Guerrero advirtió que las mesas técnicas no sustituyen una solución de fondo y sostuvo que cualquier definición sobre la continuidad de las protestas deberá ser tomada por la Asamblea Nacional Representativa, órgano que al cierre de esta edición aún no se había instalado.

En ese contexto, la posibilidad de nuevas acciones de protesta, incluidas las movilizaciones en la Ciudad de México, quedó en valoración, sin que existiera una determinación formal del movimiento.

Al cierre de esta edición, la CNTE no había definido su ruta inmediata de acción, por lo que el conflicto magisterial permanece abierto, en espera de las resoluciones de su máximo órgano de decisión.