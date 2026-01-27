Clima en México este 28 de enero de 2026: Se esperan heladas y lluvias   

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 28 de enero de 2026, el cual prevé heladas y lluvias.

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30 modificará gradualmente sus características térmicas; sin embargo, persistirán los bancos de niebla en el oriente y sureste del país, ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 28 de enero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 28 de enero de 2026 cielo parcialmente nublado durante el día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Edomex y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima para la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Evita tocarte la cara.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

