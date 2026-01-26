Clima en México este 27 de enero de 2026: Continuarán las heladas, lluvias y “Norte”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 27 de enero de 2026, el cual prevé heladas, lluvias y “Norte”.

El frente frío número 30 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe y dejará de afectar México, no obstante, la masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

De igual forma, persistirá el evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También, se pronostica oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; y de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 27 de enero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Personas se protegen del frío Foto: Cuartoscuro

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 27 de enero de 2026 ambiente frío a fresco con bancos de niebla, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 5 a 7 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

Reproducir

JCS