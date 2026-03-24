Clima en México este 25 de marzo de 2026: Prevén calor, lluvias y chubascos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 25 de marzo de 2026.

Canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas este 25 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias y granizo

En el Valle de México se prevé hoy 25 de marzo de 2026 cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) y chubascos en el Estado de México (Edomex); ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima para la CDMX será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

JCS