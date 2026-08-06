¿No le pierde? Extranjero instala palapas sin permisos y cobra por la sombra en playa de Yucatán

En Yucatán ya se habían visto intentos de privatizar vistas, accesos y hasta pedazos de costa, pero ahora, según denuncias ciudadanas, el negocio habría evolucionado, pues cobra por la sombra.

Así es, habitantes y turistas de Chuburná, lugar ubicado al poniente del puerto de Progreso, denunciaron que un hombre presuntamente originario de Cuba, instaló palapas sobre un tramo de playa sin contar con permisos o concesión federal.

No conforme con ese hecho, el extranjero se dio a la tarea de exigir dinero a quienes buscan refugiarse del intenso sol yucateco. Quien no paga, aseguran, simplemente es invitado a retirarse.

Los denunciantes afirman que las estructuras no pertenecen a ningún restaurante o negocio establecido y que fueron colocadas de manera irregular sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), un espacio que, por ley, debe permanecer de libre acceso para toda la población.

Los denunciantes afirman que las estructuras no pertenecen a ningún restaurante o negocio establecido y que fueron colocadas de manera irregular. Especial

¿Qué dice la ley al respecto?

La situación encendió la molestia de vecinos y visitantes, quienes consideran que nadie puede actuar como propietario de una playa pública, mucho menos convertirla en un negocio particular.

Los habitantes recordaron que la Ley General de Bienes Nacionales establece que las playas mexicanas son de uso público y prohíbe impedir, limitar o condicionar el acceso a ellas, además de contemplar sanciones para quienes ocupen ilegalmente estos espacios.

Ante las denuncias, la comunidad pidió la intervención de las autoridades federales y municipales para verificar si existe alguna concesión que respalde estas instalaciones y, de no ser así, retirar las estructuras para garantizar que la playa siga siendo de todos.